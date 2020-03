Apple dostal ve Francii astronomickou pokutu za své nelegální praktiky

Jablečné společnosti se v poslední době příliš nedaří, a ač odvětví nositelných zařízení roste raketovým tempem a prodeje iPhonů na tom nejsou vůbec špatně, aktuální situace v Číně celé věci příliš nepřispívá. Apple byl za posledních několik týdnů nucen přistoupit k řadě drastických kroků, které se výrazně ekonomicky podepíší na čtvrtletních výsledcích a budou mít dalekosáhlé následky. Ať už se jedná o pozastavování výroby, uzavírání evropských obchodů nebo nemožnost zaměstnanců cestovat, dopady koronavir technologický gigant jistě pocítí. A jako by to nestačilo, kromě těchto nepříznivých okolností čelí společnost další nové výzvě v podobě pokuty ze strany Francie, která se vyšplhala do astronomických čísel.

Apple nikdy nebyl příliš v přízni jednotlivých členských států Evropské unie a výjimkou není ani Francie, která nadnárodním korporacím pořádně zatápí pod kotlem. A to natolik, že jablečná společnost schytala pokutu ve výši 1.1 miliardy euro (tedy téměř 30 miliard korun) za údajné monopolní praktiky a neetické jednání. Společnost měla jednat protiprávně v otázce nezávislých prodejců, s nimiž uzavírala pochybné smlouvy a zajišťovala si ekonomické výhody. Rozhodnutí padlo po několika letech vyšetřování, během nichž si francouzské antimonopolní úřady posvítily také na dva z velkoobchodů, s nimiž Apple aktivně spolupracoval. Konkrétně se jedná o firmy Tech Data a Ingram Micro, které zaštiťovaly prodejní síť a zajišťovaly dodávky zboží pro další prodejce.

Obě společnosti z této šlamastyky naštěstí vyvázly poměrně dobře, zatímco první jmenovaný velkoobchod schytal pokutu ve výši 76.1 milionů euro, firma Ingram Micro bude muset za nekalé jednání 62.9 milionů euro. Podle autorit a jednotlivých úřadů se Apple společnostem „podbízel“ a ilegálně zbrojil proti konkurenci tím, že si domlouval fixní ceny a přesvědčoval dodavatele, aby spolu nesoupeřili. Tak či onak to zatím vypadá, že se technologický gigant pokutě nevyhne a jen tak z této patálie nevybruslí. Ze strany Francie se jedná o rekordní částku, tudíž si Apple vydobyl nepříliš lichotivé prvenství. Nejedná se však o první podobnou situaci, v únoru musela společnost z kasičky vysypat 25 milionů dolarů kvůli vadným bateriím iPhonů, jelikož odmítala komunikovat a napravit softwarové chyby, které s hardwarovými potížemi souvisely.