7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (16. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pravděpodobně každý z vás zná populární programy pro tvorbu grafiky od společnosti Adobe. V současné době se navíc do akce dostala aplikace Adobe Photoshop Elements 2020, která se dokáže postarat o vystřižení subjektu ze scény, odstranění nedostatků, vybarvení černobílé fotografie a spoustu dalších.

Původní cena: 2 490 Kč (1 790 Kč)

Někdy se můžete ocitnout v situacích, kdy potřebujete upravit nějaká ta metadata u určité skladby či alba. S tímto problémem vám dokáže poměrně spolehlivě pomoci Music Tag Editor Pro, která si poradí s širokou škálou dnes nejpoužívanějších formátů.

Původní cena: 299 Kč (Zdarma)

Jestliže se zajímáte o astronomii, pak by na vašem Macu rozhodně neměla chybět aplikace SkySafari 6. Jedná se o perfektní edukativní aplikaci, která vám umožní prozkoumat známá tělesa ve vesmíru, ke kterým vám navíc poskytne řadu užitečných informací. Mezi zmiňovaná tělesa se řadí planety, satelity, hvězdy a souhvězdí.

Původní cena: 179 Kč (99 Kč)

Zakoupením aplikace Karekod získáte velice jednoduchý nástroj, který slouží pro převedení textu do QR kódu. Tato aplikace si navíc úzce rozumí s populárním programem Evernote, díky čemuž stačí do Karekodu vložit pouze odkaz na vaši poznámku, nebo vložit jakýkoliv text, potvrdit volbu a máte hotovo.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Řadíte se mezi milovníky her, ve kterých je vaším hlavním úkolem přežít? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak vás bude určitě zajímat 7 Days to Die. V této hře se ocitnete v post-apokalyptickém prostředí, kde vás budou pronásledovat nemrtví. Vaším cílem je objevovat prostředí, vyrábět nové věci, spolupracovat a především přežít.

Původní cena: 22,99 € (7,81 €)

Hra Armello se dá označit za skutečně zajímavý titul, který kombinuje taktiky z karetních her, bohaté strategie z klasických deskových her a budování charakteru z RPG her. V této hře se ocitnete v roli hrdiny jménem Armello, jehož úkol je jasný – udělat vše pro to, aby se stal králem.

Původní cena: 19,99 € (7,99 €)

Ve hře Airport CEO se ocitnete v roli skutečného magnáta, který šéfuje celému letišti. Vaší rolí totiž bude generální ředitel, tudíž budete muset zajistit vybudování kvalitní infrastruktury. Mezi to se řadí skutečně všechno, co vás může napadnout. Jde totiž o ranveje, trasy pro taxíky, gaty, parkovací plochy, termínály a řadu dalších. Dále budete muset vést celý byznys, což znamená spravovat vaše zaměstnance, uzavírat smlouvy s aerolinkami a kontrolovat rozpočet a zdroje.

Původní cena: 16,79 € (11,75 €)