Jen pro 10 z vás: Užijte si poslech hudby s kvalitními produkty JBL

Reproduktor JBL GO 2

Pravděpodobně největší popularitu u mladých sklízí bezdrátový reproduktor JBL GO 2. Tento produkt se totiž pyšní velice kompaktními rozměry a dá se říci, že se vám vejde i do kapsy. Navzdory malým rozměrům reproduktor nabízí velice čistý a dostatečně hlasitý zvuk, který ocení rozhodně každý jeho uživatel. Jelikož se jedná o produkt, který můžete využívat například s přáteli u vody, nechybí u něj certifikace IPX7. Díky tomu si reproduktor poradí s ponořením až na 30 minut do hloubky jednoho metru.

Běžná cena reproduktoru JBL GO 2 činí 790 Kč

Reproduktor JBL Pulse 4

Dnes se do popředí dostávají stále více reproduktory, které nabízí takzvaný 360° zvuk. Díky tomu je následně produkt schopen ozvučit například celou místnost, protože pochopitelně hraje do všech směrů. Jedním z nich je i JBL Pulse 4, který 20W výkon a je tak schopen zaobstarat hudbu například i na menší párty. Pokud s tímto reproduktorem budete pořádat menší sešlost například v noci u grilu, rozhodně s ním sklidíte úspěch. JBL Pulse 4 totiž nabízí světelné efekty, skrze které takzvaně vizualizuje aktuálně přehrávanou hudbu. Tento reproduktor se navíc také pyšní certifikací IPX7, díky čemuž je z něj ideální parťák i k vodě.

Běžná cena reproduktoru JBL Pulse 4 činí 4 990 Kč

Sluchátka JBL Tune 500BT bezdrátová

Sháníte bezdrátová sluchátka, která kombinují pohodlnou konstrukci, perfektní basy a dlouhou výdrž baterie? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, ano a ano, pak by vás mohl zaujmout bezdrátový produkt JBL Tune 500BT. Tato sluchátka vám totiž umožní streamovat zvuk v co možná nejvyšší kvalitě, o což se postarají 32mm JBL měniče a funkce JBL Pure Bass. Za zmínku dále určitě stojí poměrně solidní výdrž baterie, která nabízí až šestnáctihodinový poslech hudby. Sluchátka si navíc rozumí s hlasovou asistentkou Siri a samozřejmě u nich nechybí mikrofon pro bezdrátové hovory.

Běžná cena sluchátek JBL Tune 500BT činí 1 290 Kč

Sluchátka JBL Live650BTNC

Pokud od sluchátek očekáváte maximální komfort a co možná nejlepší zvuk, pak jsou tady JBL Live650BTNC přímo pro vás. Tento produkt se pyšní 40mm měniči, které zaobstarají kvalitní zvuk, a dokonce se zde nachází funkce pro aktivní potlačení okolního hluku. Díky tomu se můžete za každé situace ponořit do poslechu vaší oblíbené hudby a nenechat se tak rušit vaším okolím. Pochvalu si také určitě zaslouží samotná baterie. Ta totiž nabízí až třicetihodinový poslech při vypnuté funkci pro potlačení hluku a navíc si rozumí s rychlým nabíjením. Sluchátka se navíc pyšní vícebodovým připojením, díky čemuž můžete v jednu chvíli sledovat video na tabletu a kdyby vám například začal někdo volat, můžete se v okamžiku přepojit na váš telefon.

Běžná cena sluchátek JBL Live650BTNC činí 3 990 Kč

Reproduktor JBL PartyBox 1000

Pořádáte bombastické párty, na kterých potřebujete pořádné ozvučení? V takovém případě je tady reproduktor JBL PartyBox 1000 přímo pro vás. Nenechte se ale zmýlit názvem. Ono se totiž nejedná o pouhý bezdrátový reproduktor, na kterém jen pouštíte písničky z mobilu, ale poslouží vám i pro tvorbu světelné show, nabízí vlastní DJ pad, pomocí kterého můžete přidat bicí, kytaru nebo piano, a pyšní se vstupem pro vaši vlastní kytaru a mikrofon. Díky tomu s tímto reproduktorem můžete rovnou pořádat koncerty a doslova ovládnout pódium. JBL PartyBox 1000 se navíc pyšní USB porty, díky čemuž vám reproduktor současně poslouží i jako nabíječka. Tento model se dokonce pyšní výkonem 1 100 W, což už dokáže udělat pořádný hluk.

Běžná cena reproduktoru JBL PartyBox 1000 v černém provedení činí 24 490 Kč

Reproduktor JBL PartyBox 300

Zaujal vás výše zmiňovaný produkt, ale je pro vás možná až zbytečně výkonný? V takovém případě můžete sáhnout po jeho odlehčené verzi, která nese název JBL PartyBox 300. Tento reproduktor nabízí výkon 310 W a pyšní se stejnými funkcemi. Jediné, co tomuto „drobečkovi“ schází, je zmiňovaný DJ Pad. Ten se ale v případě klasických sešlostí dá oželet a s tím, co produkt nabízí, si rozhodně vystačíte. Kdybyste navíc disponovali například hned dvěma těmito produkty, můžete je hravě propojit pomocí bezdrátové funkce TWS, nebo pomocí kabelového připojení z jednoho RCA výstupu do druhého RCA vstupu. Stejnými funkcemi pro propojení se pyšní i výše zmiňovaný PartyBox 1000.

Běžná cena reproduktoru JBL PartyBox 300 v černém provedení činí 10 490 Kč