Takto by mohl vypadat iPhone 12

Byť nad představením nových iPhonů v září tohoto roku visí vzhledem k současné situaci otazník, designéři a fanoušci se na příchod nových modelů velmi těší. Koncept, jenž můžete vidět v galerii, spadá pod jedny ty věrohodnější a snaží se demonstrovat to, co se o iPhonu 12 šušká. Líbil by se vám takový iPhone 12?