Komunikační aplikace: Nejlepší způsob k oslovení zákazníků

Tisková zpráva: Sociální media jsou jedním z nejefektivnějších způsobů, jak se mohou značky spojit se svými zákazníky a úspěšně s nimi komunikovat. Nejste o tom přesvědčeni? Stačí se podívat na kampaň společnosti Starbucks Holiday Red Cup Campaign, která způsobila velký rozruch na Twitteru. Jednoduché oznámení, že zákazníci mohou zdarma získat hrneček na opakované použití z limitované edice, pokud si zakoupí jeden z vánočních nápojů, udržel společnost v popředí zájmu na Twitteru celý den.

Twitter je již dlouhou dobu nástrojem, jak značky oslovují své zákazníky. Na důležitosti ale získává další komunikační kanál a to komunikační aplikace. Marketéři tak mají další možnost, jak oslovovat své současné a budoucí zákazníky s novinkami o výrobcích, kampaních a dalších aktivitách.

Zde jsou hlavní důvody, proč by komunikační aplikace neměly chybět v žádném komunikačním mixu značek a prodejců, kteří chtějí maximalizovat své marketingové úsilí:

Osobní spojení

Značky a prodejci by se ve své komunikaci měli soustředit na vytváření smysluplných momentů a neexistuje nic, co by zákazníky oslovilo více, než když mají pocit, že mluvíte právě a jen s nimi. Zatímco platformy jako Twitter umožňují komunikovat s masami, komunikační aplikace dělají přesný opak. Zprostředkovávají smysluplnou komunikaci s jednotlivci. A proč je to tak důležité? Pokud se značce podaří komunikovat přímo s jednotlivci, vytváří se mezi ní a jednotlivcem silnější pouto a zvyšuje se tak důležitá loajalita ke značce.

Soustřeďte se na to, jak se zákazník cítí

Každý dělá chyby a týká se to i značek. Ať už jde o chybu velkou nebo malou, zásadní je soustředit se na vyřešení situace. Ke snížení nespokojenosti zákazníka je důležité dát mu možnost vyjádřit jeho frustraci, zklamání nebo obavy a umožnit mu cítit, že ho druhá strana vnímá. Komunikační aplikace dávají takové komunikaci prostor, protože nabízí místo, kde mohou zákazníci komunikovat s druhou stranou v soukromí.

Odlište se od konkurence

Začlenění komunikačních aplikací do komunikačního mixu dává značkám možnost odlišit se od konkurence. Často se soustředíme na zásah maximálního počtu potenciálních zákazníků, kteří se tak logicky cítí jako pouhé číslo. Máme ale možnost odlišit se a dát zákazníkům najevo, že jsou pro značku důležití, že jí zajímají jejich názory a pocity. To vše s pomocí cíleného marketingu může vést ke zlepšení celkových výsledků společnosti.

V roce 2020 zajisté uvidíme nárůst počtu zákazníků, kteří chtějí komunikovat se se značkami, které se zajímají o jejich potřeby. Značky by proto měly využít potenciál, který jim komunikační aplikace nabízejí a soustředit se na to, jak vylepšit osobní komunikaci se zákazníky, lépe se o ně postarat a odlišit se od konkurence.

Debbi Dougherty je vice prezidentkou pro oblast komunikace a B2B ve společnosti Rakuten Viber. Tato komunikační platforma je jednou z největších aplikací pro komunikaci na světě a v současné době má více než 1 miliardu uživatelů.