Jak na nových Macích aktivovat uvítací zvuk při zapnutí

Pokud jste někdy v minulosti vlastnili jeden ze starších Maců či MacBooků „před faceliftem“, tak si určitě pamatujete na uvítací zvuk, který se přehrál pokaždé, co jste zařízení zapnuli. Apple se však z nějakého důvodu rozhodl, že tento zvuk u nejnovějších zařízení odebere. Pro opravdové fanoušky však naštěstí existuje možnost, pomocí které si mohou uvítací zvuk nastavit i na novějších jablečných počítačích. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na nových macOS zařízení aktivovat uvítací zvuk

Celý proces aktivace uvítacího zvuku se provádí v Terminálu. Ten můžete spustit buď tak, že přejdete do Aplikací, kde rozkliknete složku Utility, anebo jej zapnete pomocí Spotlightu (lupa v pravé části horní lišty anebo klávesové zkratka Command + mezerník). Po spuštění Terminálu se objeví malé okno, do kterého se vkládají příkazy. Pokud chcete na vašem macOS zařízení aktivovat uvítací zvuk, tak stačí, abyste si zkopírovali tento příkaz:

sudo nvram StartupMute=%00

Jakmile jej zkopírujete, tak přejděte do aktivního okna aplikace Terminál a příkaz do něj vložte. Pak už jen stačí, abyste jej potvrdili stisknutím klávesy Enter. Nyní si můžete na vlastní uši přesvědčit, že se při spuštění zařízení přehraje uvítací zvuk. Nutno podotknout, že postup pro aktivaci uvítacího zvuku nemusí fungovat na úplně všech modelech Maců či MacBooků – je tedy nutné brát tuto skutečnost v potaz.

Pokud jste se rozhodli, že vám tento zvuk nevyhovuje, anebo jste si jen chtěli zavzpomínat na staré časy, tak samozřejmě existuje jednoduchá možnost, pomocí které se můžete vrátit zpět. Stačí se držet naprosto stejného postupu, jako je uvedeno výše, pouze využijte tento příkaz:

sudo nvram StartupMute=%01

Poté jej do okna Terminálu vložte a potvrďte stisknutím klávesy Enter. Po potvrzení už se uvítací zvuk přehrávat nebude.