Horní komora amerického Kongresu přispěchala s návrhem zákona zvaného jako KIDS (Kids Internet Design and Safety). Tento zákon by měl za úkol regulovat sociální sítě pro děti mladší šestnácti let. Konkrétně by mělo jít u těchto uživatelů o nemožnost zobrazit u svých příspěvků lajky a třeba i komentáře. Senátoři jsou přesvědčeni, že jejich (ne)popularita na sociálních sítích se může odrážet i do psychického zdraví.