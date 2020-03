Apple zaměstnancům z Apple Parku: Pracujte kvůli koronaviru raději z domova

O koronaviru se dočítáme každý den ze zpráv a zmínky o něm poslední týdny kralují titulním stranám novin. Nákazu, též známou jako COVID-19, se totiž stále nedaří zastavit a i přes snahy a iniciativy jednotlivých zemí se rapidně šíří napříč celým světem. Virus, jenž propukl původně v čínském Wu-chanu, postupně doputoval také do Evropy i Spojených států a pořádně zatopil jak obyvatelům, tak jednotlivým společnostem, které horečně přicházejí s novými bezpečnostními opatřeními a hromadně omezují výrobu.

Jablečná společnost bere bezpečí a zdraví svých zaměstnanců jako absolutní prioritu a není divu, že byla jednou z prvních firem, které se rozhodly uzavřít prodejny, kanceláře i další veřejné budovy v Číně. Většina z nich se sice už dočkala znovuotevření, ale koronavirus během té doby doputoval také do Evropy a dalších částí světa, Spojené státy nevyjímaje. Ač je potvrzených případů v Severní Americe jen několik, rozhodl se Apple zakročit a udělat několik předběžných opatření v případě, že by se nákaza začala opět masivně šířit. Společnost tak důrazně doporučila zaměstnancům Apple Parku a Infinite Loopu, aby po dobu neurčitou pracovali z domova a vyhnuli se nadměrnému kontaktu s ostatními kolegy. Z praktických důvodů se nejedná o přímé nařízení, jenž by mohlo negativně postihnout řadu odvětví, ale pouze o doporučení.

S jakými dalšími opatřeními jablečná společnost přišla zatím nebylo uveřejněno, ale soudě dle varování ze strany hygienické stanice Santa Clara Public Health Department celou záležitost Apple rozhodně nebude brát na lehkou váhu. Laboratoř totiž navrhla všem společnostem ze Silicon Valley, aby se pokud možno držely spíše digitální komunikace včetně telekonferencí a videohovorů. Zdravotníci zároveň varovali před rozsáhlými meetingy a dalšími jednáními, kde se shromažďuje velká koncentrace lidí. Z tohoto důvodu Apple odřekl také účast na filmovém festivalu SXSW, kde měl oznámit 3 nové seriály pro Apple TV+. Většina očí se ale momentálně upírá k akci WWDC, jejíž osud je zatím nejistý. Do června sice ještě nějaký čas zbývá, ale i tak je poměrně velká šance, že technologický gigant nakonec sklopí uši a buď konferenci posune, nebo úplně zruší. Uvidíme, jak se k celé situaci jablečná společnost postaví.