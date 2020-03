Kolik byste dnes měli na účtu, kdybyste v roce 1980 investovali do Applu 1000 dolarů

Víra lidí v nové projekty z nich může s trochou štěstí a financemi udělat poměrně snadno milionáře. Skvělým příkladem může být Bitcoin, který se před lety dal pořídit takřka „za hubičku“. Dnes však člověk, kterých jich pár vlastní, má na nějakou dobu po starostech, jelikož se hodnota jednoho Bitcoinu pochybuje kolem 206 tisíc korun. Neméně dobrým příkladem může ale být i sám Apple, kterému se v posledních letech velmi daří. Společnost poprvé přišla s veřejnou nabídkou akcií v roce 1980, konkrétně v prosinci. Kdybyste tehdy chytli svoji příležitost za pačesy a do Applu vložili byť jen pár dolarů, dnes by z vás byli boháči.

V prosinci roku 1980 vypustil Apple celkem 4,6 milionu akcií, přičemž jedna byla oceněna na 22 dolarů. Přesně 40 zaměstnanců Applu se tehdy stalo díky investici do Applu akciovými milionáři. V roce 2014 byla hodnota jedné akcie 92 dolarů, dnes je to zhruba 300 dolarů. Kdybyste tedy na konci roku 1980 investovali 1000 dolarů, dnes byste měli zhruba 650 tisíc dolarů (zahrnuta je inflace). Naštvaní by mohli být lidé, kteří koupili tehdy počítač Apple III, jenž vyšel v listopadu 1980 a který nebyl zrovna povedený. Jeho cena startovala na 4340 dolarech. Kdyby se tehdy rozhodli místo koupě počítače k investici do akcií, mohli by dnes mít na svém kontě 2,8 milionu dolarů.

Byť se výnos zdá být neuvěřitelný, mohli jste s akciemi udělat i lepší kšeft. Kdo by například v roce 1997 investoval 1000 amerických dolarů do Amazonu, dnes by jeho investice měla hodnotu 1,43 milionů dolarů. Podobná písnička je to i se společností Adobe. Investice 1000 dolarů v roce 1986 by dnes měla hodnotu 1,27 milionu dolarů. U společnosti Cisco by se vám od roku 1997 „proměnilo“ 1000 dolarů na 752 tisíc.