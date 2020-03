HBO chystá seriál na motivy hry The Last of Us

The Last of Us jistě platí za jednu z nejlepších her v posledních letech. Na úspěch se pokusí navázat HBO se seriálovým počinem. Na projektu budou pracovat lidé, kteří se postarali o loňský hit Černobyl. Na ně bude dohlížet sám prezident studia Evan Wells a financovat celou tuto záležitost má Sony Pictures Television. Nezbývá než doufat, že se dílo podaří. Hráli jste tuto hru?