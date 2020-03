Studentka doktorského programu oboru astronomie na University of British Columbia dosáhla velkých objevů. Díky Keplerovu dalekohledu objevila 17 exoplanet. Jedna z nich je navíc v takové vzdálenosti od hvězdy, že by se tam mohl vyskytovat život. Je třeba říct, že v této „obyvatelné zóně“ bylo prozatím objeveno pouze 15 planetek. Jelikož je ale objevené těleso vzdáleno přibližně 1000 světelných let, průzkum je v brzké době nemožný. Planeta je 1,5krát větší než naše planeta.