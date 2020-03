Máte iPod s gravírováním? Pokud o něj nechcete přijít, raději jej nereklamujte

Již řadu let umožňuje Apple u některých svých produktů jejich přizpůsobení pomocí gravírování. Díky tomu si tak mohou uživatelé své produkty nechat podepsat, popřípadě na ně napsat téměř cokoliv jiného, což mnozí z nich velmi rádi využívají. Minimálně v případě gravírování iPodů se však nad gravírováním stahují mračna. Apple totiž začal mezi autorizované poskytovatele jeho služeb rozesílat dokument, ve kterém upozorňuje, že gravírování těchto produktů nebude již za určité situace možné.

Zastavení gravírování se týká konkrétně iPodů, které míří na reklamaci a na té jsou následně vyhodnoceny jako neopravitelné, kvůli čemuž musí být vyměněny za nové kusy. Pokud byl reklamovaný kus jakkoliv gravírován, doposud platilo, že Apple provedl gravírování i na novém kusu a uživatel tak dostal de facto stejný (jen nový) produkt. To se však tímto týdnem mění, jelikož na nové iPody poskytované v rámci reklamací již Apple gravírovat obsah, kterým disponovaly reklamované modely, nebude. Uživatelům tak nezbude nic jiného než využít služeb třetích stran.

Vzhledem k tomu, že sláva iPodů je již řadu let pryč a jejich prodeje se proto nemohou absolutně rovnat s vlajkovými produkty typu iPhonů, Maců, Apple Watch či iPadů, je jasné, že ukončení gravírování na nových kusech z reklamací příliš mnoho uživatelů neovlivní. Jedná se však o novinku, na kterou nejsme ze strany Applu zvyklí a je dobré o ní proto vědět. Pokud tedy vlastníte iPod v záruce a máte na něm vygravírované cokoliv, co je vám drahé, berte v potaz to, že pokud bude produkt reklamován stylem kus za kus, o gravírování Applem zkrátka přijdete.