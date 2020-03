7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (3. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Aplikaci HazeOver – Distraction Dinner ocení všichni uživatelé, kteří při své práci mají otevřených hned několik oken, nebo například pracují na větším monitoru. Pomocí této aplikace se totiž dokážete perfektně soustředit na potřebné okno, protože se HazeOver – Distraction Dimmer postará o ztmavení všeho ostatního na displeji.

Původní cena: 149 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-HazeOver - Distraction Dimmer 1 Aplikace se slevou-HazeOver - Distraction Dimmer 5 Aplikace se slevou-HazeOver - Distraction Dimmer 4 Aplikace se slevou-HazeOver - Distraction Dimmer 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-HazeOver - Distraction Dimmer 2 Vstoupit do galerie

Pokud hledáte nějaký spolehlivý nástroj, který se dokáže postarat o co nejrychlejší vylepšení vašich fotografií, tak by vás mohla zaujmout aplikace Photo Effects Pro. Ta totiž nabízí více než 270 předpřipravených efektů, díky kterým můžete v pár vteřinách získat podstatně lepší snímky.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Photo Effects Pro1 Photo Effects Pro2 Photo Effects Pro3 Photo Effects Pro4 +2 Fotek Photo Effects Pro5 Vstoupit do galerie

Jste studentem, učitelem, nebo se třeba orientujete v byznysu? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, možná by se vám mohla hodit aplikace MarginNote 2 Pro. Tato aplikace slouží pro zapisování poznámek a dokonce vám pomůže i při vytváření takzvaných flashcards. Jedná se o kartičky, které se používají pro zapamatování určité látky. Co vše aplikace nabízí si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 749 Kč (499 Kč)

Internet je v dnešní době plný těch nejrůznějších nástrah. Své soukromí si můžeme chránit pomocí takzvaných VPN služeb, které zajistí, že třeba poskytovatel nebo provozovatel serveru nezjistí, kdo se připojil na daný web. Tyto služby ale sužuje poměrně vysoká cena, která se navíc musí platit v určitých intervalech. Jinou cestou na to jde aplikace Lifetime Premium VPN PRO, za kterou zaplatíte pouze jednou a můžete VPN služeb využívat donekonečna.

Původní cena: 1 050 Kč (599 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Lifetime Premium VPN PRO 5 Aplikace se slevou - Lifetime Premium VPN PRO 1 Aplikace se slevou - Lifetime Premium VPN PRO 4 Aplikace se slevou - Lifetime Premium VPN PRO 3 +2 Fotek Aplikace se slevou - Lifetime Premium VPN PRO 2 Vstoupit do galerie

V akční adventuře Trine se ocitnete v pohádkovém světě, kde vás budou doprovázet tři hrdinové. Na vašem dobrodružství se totiž ocitnete spolu s kouzelníkem, rytířem a zlodějem a váš úkol rozhodně nebude jednoduchý. Stojí na vás totiž osud celého království, které musíte pomocí správné taktiky uchránit před přicházejícím zlem.

Původní cena: 249 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Trine 2 Aplikace se slevou - Trine 1 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace PhotoConvert můžete převádět vaše snímky a fotografie z jednoho datového formátu do druhého. S tím si samozřejmě poradí i nativní aplikace Náhled, ale PhotoConvert na to jde trošku jinak. Díky použití sofistikovaného algoritmu si tento nástroj dokáže poradit s převodem i několika tisíc snímků najednou, které navíc zvládne i přejmenovat, a to vše v co nejkratším možném čase.

Původní cena: 249 Kč (199 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PhotoConvert 1 Aplikace se slevou-PhotoConvert 2 Aplikace se slevou-PhotoConvert 3 Aplikace se slevou-PhotoConvert 4 Vstoupit do galerie

Jestliže se řadíte mezi milovníky klasických 2D plošinovek, které se navíc pyšní zvýšenou obtížností, pak byste se měli přinejmenším podívat na hru Celeste. Vaším úkolem bude pomoci postavě jménem Madeline v souboji s jejími vnitřními démony, kteří ji sužují při její cestě na vrcholek hory Celeste.

Původní cena: 19,99 € (6,79 €)