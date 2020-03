Společnost Sony otevřela v Alze v Holešovicích moderní PlayStation Experience Center. To má návštěvníkům co nejlépe představit, co tato značka v současné době všechno nabízí. Tomáš Dvořák, jenž je Key Account Manager PlayStationu, řekl, že v tomto roce chtějí zákazníkům umožnit vyzkoušet produkty a techniku v co nejpříjemnějším prostředí, aby poznali, že PlayStation je nejlepší pro zábavu a hraní. Zajdete se do holešovické Alzy podívat?