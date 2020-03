Na iOS si najde cestu snová adventura Figment: Creed Valley

Pokud jste již někdy v minulosti náhodou zaslechli o známém, ale poměrně nedoceněném studia Bedtime Digital, jistě to bylo v souvislosti s hříčkou Figment: Journey Into the Mind, která na iOS vyšla před nějakým časem. Od té doby však uplynula dlouhá doba a bylo jen otázkou času, než vývojáři přijdou s něčím dalším. Naštěstí čekání netrvalo příliš dlouho, tvůrci se totiž vytasili s trailerem na pokračování, které je ještě velkolepější než předchůdce. Co nás ve Figment: Creed Valley čeká?

Máte-li v lásce zábavné, ale zároveň meditativní a uklidňující tituly, u nichž můžete vypnout a naprosto se oddat atmosféře, můžete zajásat. Tvůrci z Bedtime Digital nelenili a přichází s další peckou, která se zařadí po bok podobně laděných adventur. Stejně jako v předchozím díle, i nyní se vydáme do snové a malebné říše, kde nás bude čekat pořádně dávka humoru, zábavy a povedené hratelnosti. Ač by se mohlo zdát, že se jedná o pouhé DLC a rozšíření stávajícího příběhu, není tomu tak docela pravda. Ve své podstatě totiž přírůstek do série obohacuje stávající univerzum a nabízí odlišný pohled na celý děj.

Samozřejmě nebude chybět interakce s okolím, poměrně rozlehlý herní svět, příjemná vizuální stránka s atmosférickým hudebním doprovodem, který bude podkreslen vypravěčem, a plejáda nových herních mechanik. Okolní prostředí se tak bude dynamicky měnit, přizpůsobovat příběhu a reagovat na vaše činy. Příliš komplikované vyprávění nečekejte, hlavní hrdinové Dusty a Piper se opět vydávají do říše Creed Valley, aby našli svého soka a konečně se mu postavili. Ten proti nim bude bojovat ve formě nočních můr a prapodivných nepřátel, s nimiž se budete muset vypořádat. Kdy přesně hra na iOS dorazí je zatím otázkou budoucnosti, ale podle vývojářů by to nemělo trvat příliš dlouho. Mezitím si můžete vyzkoušet předchůdce, tedy Figment: Journey Into the Mind, který je na jablečném systému zcela zdarma.