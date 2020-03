7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (2. 3. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Většina z nás má v telefonu spoustu různých kontaktů. Pravda je ale taková, že nejčastěji komunikujeme s užším kruhem známých. V tom nám může pomoci aplikace Favorite Contacts!, která vám do notifikačního centra přidá parádní widget. Do toho si můžete přidat své oblíbené kontakty a následně k nim přistupovat co nejrychleji, skrze několik komunikačních kanálů. Jak aplikace funguje a co vše nabízí si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

S pomocí aplikace Plotboard – Moodboard & Album můžete vytvářet perfektní koláže, které budou věrně zachytávat všechny vaše vzpomínky. Tento nástroj slouží pro naaranžování jednotlivých snímků, přidání popisků a dá se říci, že se jedná o virtuální tabuli, na kterou si své fotky v podstatě připínáte.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Photo Editor vám poslouží pro úpravu vašich snímků a fotografií. Aplikace ale spíše slouží pro tvorbu koláží, ke kterým nabízí spoustu jedinečných šablon. Ke kolážím navíc můžete dopsat například i příběh, který se k dané vzpomínce váže.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

V dnešní době se stále větší popularitě těší hry a aplikace, které pracují s rozšířenou realitou. Jednou z těchto aplikací je i Just neon. Ta vám totiž umožní nakreslit například určitý text či obrazec, který se převede do podoby neonového osvícení ve vašem bytě. Tento efekt si následně můžete natočit a kupříkladu sdílet s vašimi přáteli.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

V akční hře Heroes of Loot budete bojovat v nekonečných žalářích, na které se nemůžete nijak připravit. Struktura je totiž pokaždé generována zcela náhodně, tudíž nikdy nevíte, na jakém kroku na vás číhá nebezpečí. Při každém vylepšení vaší postavy se navíc vylepší i vaši nepřátelé, což vám rozhodně průběh neusnadní. Klíčem k úspěchu v Heroes of Loot je neustále měnit herní styl a případně ho adaptovat dané situaci.

Původní cena: 99 Kč (25 Kč)

Správa skupinového rozpočtu dokáže být velice náročná. Proč si ale v tomto nepomoci chytrou aplikací, která vám se správou značně pomůže? Přesně k tomuto slouží aplikace Group Budget – Group Finances, díky které můžete zaznamenávat výdaje každého člena skupiny.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Omalovánky dokáží být častokrát velice uklidňující a mohou nás v případě krátké chvíle volného času parádně zabavit. Napadlo vás ale, že byste si tento zážitek dopřávali i na vašich jablečných hodinkách? K tomu slouží aplikace Coloring Watch, díky které si můžete vymalovat řadu obrázků například na cestách a zbavit se tak přebytečného stresu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)