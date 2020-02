Podívejte se, jak by vypadalo staré Need for Speed: Underground s ray-tracingem

Ray-tracing je technologie, která zažívá u her největší boom poslední maximálně dva roky. Need for Speed: Underground, kterému táhne už na 20 let, je jedním z nejpovedenějších dílů celé této závodní série. Jak by tato hra vypadala s ray-tracingem? Na to se můžete podívat v odkazu pod článkem. Vytvořený mód ale nejspíše ke stažení kvůli své špatné optimalizaci nikdy nebude. Uvítali byste remake této hry?