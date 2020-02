Apple letos představí novou Smart Keyboard s trackpadem

Apple se chystá podporu myší a trackpadůze systémů iOS a iPadOS promítnout i do svého příslušenství. Podle nových zpráv totiž na letošní rok chystá výrazně přepracovanou iPadovou klávesnici Smart Keyboard, jejíž součástí bude nově tracpkad. Díky tomu se tak iPady, které budou s touto novinkou kompatibilní, opět výrazně přiblíží laptopům.

Se zprávou přišel jako první portál The Information, který se již v minulosti ukázal jako poměrně důvěryhodný. Dle jeho zdrojů je již nový typ klávesnice pro iPad prakticky hotový a Apple jej začíná pomalu připravovat na hromadnou výrobu. Z tohoto tvrzení tak vyplývá, že bychom se mohli této novinky dočkat klidně už příští měsíc na první jarní Keynote, která by v něm měla proběhnout. Na té se totiž Apple chystá světu představit novou generaci iPadů Pro a právě ty by mohla nová klávesnice posunout na další úroveň.

Nebude to však zřejmě jen trackpad, čím se novinka pochlubí. Před pár týdny se totiž objevily zprávy i o tom, že chce nové generaci Smart Keyboard Apple vnuknout nůžkový mechanismus kláves podobný tomu, který nyní využívá 16” MacBook Pro. Klávesy pak měly být dokonce i podsvícené, díky čemuž by se s klávesnicí velmi dobře pracovalo například v noci. Nicméně vzhledem k tomu, že by si podsvícení vyžadovalo napájení, byly by klávesnice velmi pravděpodobně určeny jen pro iPady se Smart Connectory.