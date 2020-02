7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (28. 2. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Zakoupením aplikace Earth 3D získáte perfektní světový atlas, který vás dokáže uklidnit a navíc nabízí řadu možností. Tato aplikace vám poskytne několik živých tapet, které jsou uklidňující a dodávají vám pocit, jako kdybyste se dívali na svět přímo z vesmíru. Další využití Earth 3D je edukativní, protože aplikace nabízí velkou databázi světových reálií a oblastí, o kterých si můžete něco přečíst.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Any FLAC Converter dokáže převádět FLAC soubory do jiných audio formátů. Tohle aplikace zvládá vskutku bravurně a dokonce i bez ztráty kvality. Tento program si taktéž poradí s extrahováním zvuku z videí. Jak aplikace funguje si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Aplikace Hygrometer – Check humidity je perfektním nástrojem, který slouží pro monitorování venkovní vlhkosti. Aplikace vás mimo vlhkosti informuje o současném stavu počasí a usnadní vám tak například výběr oblečení. Pro správné fungování je samozřejmě nutné připojení k internetu.

Původní cena: 129 Kč (49 Kč)

Ve hře Deus Ex: Mankind Divided se ocitnete v roce 2029, kdy mechanicky vylepšení lidé žijí na okraji společnosti jako psanci. Vy se ocitnete v roli Adama Jensena, který mezi tyto lidi spadá a leží před ním nelehký úkol. Musí totiž využít svůj zbrojní arzenál spolu se svými superschopnosti k tomu, aby zabránil světovému spiknutí.

Původní cena: 29,99 € (4,49 €)

V RPG hře Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition se chopíte svého hrdiny, kterého čeká obrovské dobrodružství. Problém je však v tom, že se na říši pomalu valí temnota. Abyste dokázali v tomto světě přežít, budete muset být velice opatrní a nesmíte věřit každému, protože zlo číhá na každém kroku.

Původní cena: 44,99 € (22,49 €)

Legendární hra Life is Strange 2 je zpět. Pokud máte rádi hry, které vás zasadí do toho nejlepšího možného příběhu, tak ve vaší knihovně nesmí rozhodně chybět tento titul. V této hře povedete bratry Seana a Daniela Diaz, kteří utekli z domu a bojí se policie. Daniel ale projeví schopnosti telekineze, díky čemuž se příběh parádně roztočí.

Původní cena: 39,95 € (15,98 €)

Na světě pravděpodobně neexistuje hráč, který by neměl v oblibě populární herní sérii Tomb Raider. V této hře se ujmete role legendární ženské postavy Lary Croft, která se nezastaví před žádným problémem. Zakoupením balíčku Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition získáte stejnojmennou hru se všemi dodatky. Jedná se navíc o nejnovější pokračování, kde se budete muset vypořádat s nástrahami džungle.

Původní cena: 109,96 € (19,58 €)