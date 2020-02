7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (27. 2. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže máte problémy se správou vašeho osobního rozpočtu, poté byste se přinejmenším měli podívat na aplikaci Money Pro: Personal Finance. Jedná se o perfektní nástroj, který monitoruje všechny vaše příjmy a výdaje, ze kterých vytváří přehledné grafy. Na základě těchto dat se navíc můžete rozhodnout, zdali za něco neutrácíte zbytečné peníze.

Původní cena: 129 Kč (25 Kč)

Pokud užíváte spoustu léků a už nad nimi ztrácíte přehled, možná by se vám mohla hodit aplikace Medi-Prompt med reminder. Do této aplikace si zapíšete všechny léky, které užíváte, a ona vám následně vždy včas zahlásí, abyste na jejich užití nezapomněli.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Znáte populární počítačovou sérii her zvanou Final Fantasy? Co takhle se do příběhu položit i na vašem jablečném tabletu, a to ve hře FINAL FANTASY III for iPad. V této strategické hře vše ovládá temnota a země byly okradeny o světlo. Sled událostí by měli zachránit čtyři mladíci, kteří byli speciálně vybráni. Zvládnete nastolit zpětnou rovnováhu?

Původní cena: 429 Kč (199 Kč)

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovuje nativní řešení pro zobrazování počasí, tak rozhodně byste měli vyzkoušet aplikaci YoWindow Weather. Tato aplikace se pyšní velice jednoduchým uživatelským prostředím, kdy máte jakoby náhled na krajinu, která reprezentuje aktuální počasí včetně východu a západu slunce.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace x2y můžete velice snadno počítat poměry stran, což ocení především vývojáři a weboví návrháři. Vám do aplikace jednoduše stačí napsat původní rozlišení nebo poměr stran, vyjádřit, o jakou hodnotu chcete poměr změnit a o výpočet se postará x2y za vás.

Původní cena: 229 Kč (199 Kč)

Máte v oblibě staré RPG hry, ve kterých přímo neovládáte svou postavu, jako tomu je u moderních titulů? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vám určitě neměla chybět aplikace Last Colossus, ve které budete bojovat s nepřáteli se svým obrovským robotem. Jak hra funguje a vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Stažením aplikace Speckle – Lens bokeh získáte perfektní nástroj, který vám umožní předělat vaše fotografie do takzvaného bokeh efektu. Bokeh se mezi fotografy těší stále větší oblibě a jedná se o estetické prvky snímku, které se nacházejí mimo rovinu ostrosti.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)