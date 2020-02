Podívejte se na parádní koncept multitaskingu z iPadOS 14

Společnost Apple si s funkcemi multitaskingu na svém iPadu poradila opravdu skvěle, a neustále tyto možnosti vylepšuje a rozšiřuje. Pro některé uživatele ale mohou být jisté prvky multitaskingu na iPadu překombinované a příliš složité. U jiných funkcí zase postupem času došlo ke specifickým změnám, které nemusí vyhovovat všem bez rozdílu. Od vydání operačního systému iPadOS 14 nás dělí ještě pěkných pár měsíců, už teď se ale můžeme podívat na jeden z jeho konceptů.

Fotogalerie iPadOS 14 koncept 1 iPadOS 14 koncept 2 iPadOS 14 koncept 3 iPadOS 14 koncept 4 Vstoupit do galerie

Autorem tohoto konceptu je student jménem Tommy, který se o koncept původně podělil na svém Twitteru. Jím vytvořený koncept odráží jeho vlastní představu o tom, jakým způsobem by společnost Apple mohla vylepšit způsob fungování multitaskingu na iPadu. Jednou z věcí, kterou by cupertinský gigant mohl podle Tommyho svůj iPad značně vylepšit, je zavedení možnosti kdykoliv se rychle, pohodlně a bez dalšího omezení dostat na domovskou obrazovku iPadu, a to dokonce i v případu režimu SplitView. Namísto omezení na aplikace, umístěné v Docku, by mohli uživatelé dostat možnost přechodu na domovskou obrazovku, odkud by pak vybrali aplikaci, kterou chtějí spustit v zobrazení SplitView.

Je nutné poznamenat, že autor konceptu chtěl svým výtvorem pouze vyjádřit svůj názor a své požadavky, a že bychom k tomuto konceptu měli přistupovat zkrátka jako k zajímavému náhledu na to, jak si jeden z uživatelů představuje možnou budoucí podobu operačního systému iPadOS 14. Jistě se najde spousta uživatelů, kterým stávající systém práce s režimem SplitView plně vyhovuje. Líbí se vám tento koncept? Jaké novinky byste u operačního systému iPadOS 14 uvítali vy osobně?