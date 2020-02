Na Alze nyní seženete reproduktor JBL Flip Essential za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: V dnešní době se obrovské popularitě těší takzvané bezdrátové produkty, které nás zbavují otravných kabelů. To můžeme vidět především u nových telefonů. Ty totiž již z pravidla disponují funkcí bezdrátového nabíjení, kdy nám stačí mobil položit na nabíjecí podložku a máme díky standardu Qi vystaráno. Jedním z bezdrátových produktů je i reproduktor JBL Flip Essential, který nyní můžete získat za bezkonkurenční cenu.

Tento reproduktor vás zaujme hned několika vlastnostmi, které rozhodně nejsou k zahození. Jak jsme již zmínili v úvodu, jedná se o bezdrátový produkt, který funguje skrze rozhraní Bluetooth 4.1. Využití moderní verze tohoto rozhraní u něj tedy zajistí, že bezdrátový přenos bude probíhat bez problému, a to na vzdálenost až třicet metrů. Další dominantou reproduktoru je také jeho baterie. Ta totiž disponuje kapacitou 3 000 mAh, což zajistí až dvanáctihodinový poslech. JBL Flip Essential nabízí frekvenční rozsah od 80 do 20 tisíc hertzů a dokonce se pyšní certifikací IPX7. Taková certifikace znamená, že si produkt poradí s ponořením na třicet minut do hloubky jednoho metru. Pravděpodobně vás ale nejvíce zajímá výkon samotného zařízení. Reproduktor celkově nabízí výkon o hodnotě 16 W, a to díky využití dvou menších 8W reproduktorů. S takovýmto výkonem vám může reproduktor posloužit i při menších akcích, kde jeho hlasitost bude perfektně dostačující. Zařízení se navíc pyšní kompaktními rozměry s váhou necelého půl kila, díky čemuž je reproduktor snadno přenositelný a můžete jej bez problému donést na každou sešlost.

Reproduktor JBL Flip Essential je běžně k dostání za 2 290 Kč. V rámci dnešní akce Trhák dne, kterou pořádá Alza, si jej ale můžete pořídit se slevou ve výši 26 procent. Je v tom ale jeden háček. Nabídka je totiž časově a kusově omezená. Pokud si chcete produkt pořídit za pouhých 1 690 Kč, budete si jej muset objednat do dnešní půlnoci.