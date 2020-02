Milujete skateboarding? Pak si nenechte ujít novinku Repulsive pro iOS

Pokud jste jako malí obdivovali výkony světoznámého Tonyho Hawka, nebo jste se sami pokoušeli o nejrůznější triky na skateboardu a i přes nějaký ten odřený loket dál proháněli prkno, měli byste zbystřit. Na jablečný systém se totiž chystá pozoruhodná hříčka jménem Repulsive, která vám tyto staré dobré časy připomene a vezme vás zpět do dob, kdy bylo ježdění na skateboardu ještě v módě. Procházka růžovým sadem to sice nebude, ale předvádění nejrůznějších triků za nějaký ten pád zkrátka stojí.

Co se her s touto tématikou týče, na iOS jich je přehršel, avšak o jejich kvalitě by se dalo polemizovat. Většina z nich si totiž příliš neláme hlavu se zákony fyziky, natož s povedenou grafikou a možnostmi jak se blýsknout před přáteli. Naštěstí do hry vstoupili vývojáři z Punk Labs, kteří se dají považovat za právoplatné legendy herní scény a mají za sebou například vynikající dobrodružnou hříčku Skeletomb. Tentokrát však přispěchali s mírně odlišným počinem, kde se nebudeme prohánět pouze na skateboardu, ale také na futuristickém a nadlehčeném hoverboardu. Prostředí je samozřejmě zasazeno do náležitě dystopické budoucnosti, kde vše ovládá totalitní stát a aktivně potlačuje svobodu občanů. Několik odvážlivců si však našlo oblíbenou kratochvíli právě v prohánění vznášedel a revoltování proti autoritám.

Fotogalerie repulsive ios 2 repulsive ios 3 repulsive ios 4 repulsive ios 5 +3 Fotek repulsive ios 6 repulsive ios Vstoupit do galerie

Samozřejmě nebude chybět propracovaný fyzika, která poměrně kontrastuje s animovanou, ale reálně vyhlížející grafickou stránkou. Hra se navíc výrazně inspiruje u starších arkádových her, čemuž nasvědčuje už jen izometrický pohled a celkové vzezření tohoto netradičního počinu. Tvůrci se zaměřili také na obrovský herní svět, který můžete na svém hoverboardu libovolně prozkoumávat a hledat skryté výzvy. Složitý příběh sice nečekejte, ale zato se vám dostane vynikající a především návykové hratelnosti, jež vás jen tak nepustí. Prostředí je navíc nanejvýš dynamické, originální a očím lahodící, tudíž se nejednou přistihnete, že se místo sjíždění ramp jen kocháte okolím. Jedinou nevýhodou tedy zůstává fakt, že si na oficiální vydání budeme muset počkat do 20. března, kdy se hry dočkáme na iOS. Pokud si tedy chcete zařádit a předvést své dovednosti v dystopické budoucnosti, zamiřte na App Store a dejte této hříčce šanci.