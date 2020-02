7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (26. 2. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Při častějším importu hudby se nám může stát, že si omylem importujeme i skladby, které se na našem disku již nacházejí. V takovém případě vznikají takzvané duplicitní soubory, které jen zbytečně zabírají místo. Aplikace Duplicate Music Cleaner dokáže takovéto audio soubory vyhledat a případně se postarat o jejich odstranění.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace UltraCollage získáte perfektní nástroj, který vám extrémně usnadní tvorbu těch nejrůznějších koláží. S pomocí této aplikace můžete vytvářet například vzpomínkové koláže, které budou odkazovat na určité etapy vašeho života. Rozhodně vás také potěší bohaté možnosti, které s sebou UltraCollage přináší.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Pokud častokrát pracujete s dokumenty ve formát PDF, poté by se vám mohla hodit aplikace PDF Studio -Editor & Converter. Tento nástroj vám totiž umožní PDF soubory libovolně upravovat, v čemž navíc nabízí spoustu možností. V níže přiložené galerii si můžete prohlédnout uživatelské prostředí a samotné funkce.

Původní cena: 629 Kč (499 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace PDF Merger Lite slouží pro spojení dvou a více PDF dokumentů do jednoho. Určitě vás potěší velice přívětivé uživatelské prostředí, které vás přímo povede. Aplikace si taktéž poradí se spojením zaheslovaných dokumentů, u kterých ale budete muset znát heslo.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi fanoušky retro her a doslova milujete pixelovou grafiku? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vás mohla zaujmout poměrně zábavná hra Crypt of the NecroDancer. V této hře budete muset porážet tancující kostlivce, nemrtvé, draky a další, přičemž hru můžete ovládat i skrze taneční podložku.

Původní cena: 14,99 € (2,99 €)

Jestliže hledáte hru na dlouhé večery, kterou byste mohli hrát spolu s vašimi přáteli, poté byste se rozhodně měli podívat na Unrailed. V této kooperativní hře hrajete online nebo lokálně a vaším cílem je stavit vlak a železnici. Váš vlak totiž neustále jede procedurálně generovaný světem a vy musíte zajistit, aby nikdy nevykolejil.

Původní cena: 15,99 € (11,99 €)

Ve hře Barotrauma se ponoříte pod vodu. Jedná se totiž o 2D simulátor ponorky, ve kterém budete muset spolupracovat a pracovat tak na vzájemném přežití s celou posádkou. Hra se ale neodehrává na Zemi a vy můžete hrát dvěma způsoby. Buďto si se svým týmem budete pomáhat, nebo celou operaci sabotujete a rozhodnete se pokračovat sami.