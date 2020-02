Opravdu nevšední nouzové přistání zažil let z Velké Británie na Floridu. Muži během letu nevědomky vypadl smartphone, který zapadl do sedadla. Nic netušící muž chtěl po chvíli sedadl sklopit, nicméně se mu prudším pohybem podařilo zařízení rozlomit. To začlo okamžitě doutnat. Pilot tedy kvůli obavám z možné exploze baterie nouzově přistál na Bermudách. Po přistání zasáhli hasiči, kteří zařízení našli a vynesli z letadla ven. Let se zpozdil o tři hodiny.