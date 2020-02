Američan Mike Hughes byl stavitel raket a muž, který tvrdil, že Země je placatá. Prvně říkal, že za tímto účelem staví rakety, aby „placatost“ planety viděl na vlastní oči. Později od tohoto tvrzení ustoupil a řekl, že rakety staví, aby vyletěl až do výšky 100 kilometrů nad zemským povrchem. Jeho poslední let se mu ale stal osudným. Ve vlastnoručně postavené parní raketě, s níž se chtěl dostat do výšky 1500 metrů, bohužel zemřel.