Do Netflixu dorazila novinka, po které jeho uživatelé dlouho volali

Populární streamovací služba Netflix zahájila postupné zavádění nové funkce, po které její uživatelé již dlouho volali. Novinka uživatelům konkrétně umožní zjistit, jaký obsah je momentálně na Netflixu mezi diváky nejpopulárnější. Žebříčky ve stylu „Top 10“ najdou uživatelé v samostatných sekcích, určených pro seriály a filmy. Funkci dnes Netflix spustil celosvětově, pro české uživatele už by tedy měla být dostupná.

Podle vyjádření zástupců společnosti Netflix budou seznamy s desítkou nejpopulárnějších seriálů i filmů aktualizovány s každodenní pravidelností, a to ve všech zemích. Kromě sekcí s filmy a seriály by se Top 10 žebříček nejpopulárnějších titulů měl zobrazovat také na hlavní stránce, v době psaní tohoto článku nicméně hlavní žebříček zatím nebyl na Netlixu k dispozici. U titulů, které se objeví ve zmíněných žebříčcích, se bude v náhledu v pravém horním rohu nacházet logo s označením „Top 10“. Umístění seznamu Top 10 bude na domovské stránce i v jednotlivých sekcích pro seriály a filmy podléhat jistému způsobu personalizace. Jeho pozice bude například záviset na tom, do jaké míry pro vás budou pořady a filmy z žebříčku relevantní. Pokud tedy na Netflixu sledujete například převážně jen dokumenty a thrillery, a v „top desítce“ se zrovna budou nacházet romantické komedie nebo dramatické seriály pro náctileté, bude se tento žebříček u vás na stránce zobrazovat níže než u uživatelů, do jejichž vkusu se bude trefovat lépe.

Netflix musel v minulosti čelit opakované kritice, která se týkala praktické nemožnosti zjistit, co sledují ostatní uživatelé. V rámci služby sice byly k dispozici seznamy typu „Trending now“ nebo „Popular on Netflix“, žebříček jako takový ale služba až dodnes nezavedla. Zveřejňováním těchto žebříčků chce Netflix podle svých slov vytvořit příležitost pro sdílení oblíbeného oblíbeného obsahu, stejně jako k rychlejšímu a snazšímu nalezení toho, na co se budeme dívat.