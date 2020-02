Česká firma Prime Servis dokáže opravit nefunkční Wi-Fi na iPhonu

Komerční sdělení: I přesto, že jsou iPhony 6, 6s a 7 v dnešní době už vcelku postarší zařízení, tak jsou pořád mezi uživateli velmi, ale opravdu velmi oblíbené. Čas od času se však na opravdových stařících, kteří fungují již několik let, může projevit zub času – a to v podobě nefunkční Wi-Fi. V některých případech se však tato chyba může projevit i na novějších zařízeních, takže i uživatelé vlajkových lodí by se měli mít na pozoru. Tato závada se projevuje tak, že buď kolísá samotný signál Wi-Fi sítě, nebo se Wi-Fi neustále odpojuje a připojuje a v některých případech dokonce Wi-Fi přestává fungovat úplně, což lze jednoduše zjistit zašedlou ikonou v nastavení.

Oprava iPhonů 6 a starších byla v tomto případě značně jednodušší, jelikož stačilo provést operaci v podobě vyměnění samotného Wi-Fi čipu. Jakmile se čip vyměnil, tak Wi-Fi opět běžela jako po másle. Od iPhonu 6s však Apple zavedl další opatření. Pokud vám na těchto zařízeních selže Wi-Fi, tak bohužel nestačí vyměnit samotný čip, ale je nutné také profesionálně přeprogramovat NAND paměť, což v domácích podmínkách rozhodně nikdo z nás nezvládne. Naštěstí jste však nyní narazili na českou společnost Prime Servis, která se stará o opravu této závady a samozřejmě mnoho dalších.

Po zásahu společnosti Prime Servis je opět Wi-Fi síť funkční, a to v celém rozsahu. Mnoho uživatelů by si mohlo myslet, že při takové závadě je nutné zařízení vzít a „vyhodit do koše“. To však není pravda a tímto profesionálním řešením jednak ušetříte peníze, které byste jinak museli vrazit do nového zařízení, a zároveň také nebudete zatěžovat přírodu zbytečným zahozením kusu elektroniky, která může dále sloužit. Jak už jsem jednou zmínil, tak Prime Servis zvládne opravu mnoho dalších problémů, například nefungujícího domovského tlačítka, displeje a dalších hardwarových částí.