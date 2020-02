Prodával drogy za bitcoiny, ty se teď válí někde na skládce

Drogový dealer Clifton Collins má vážně pech. Tento muž nakoupil mezi roky 2011 a 2012 6 tisíc bitcoinů. Tehdy se cena pohybovala mezi 4 až 6 dolary, nešlo tedy o kdovíjakou investici. Nicméně dnes se hodnota pohybuje kolem 9600 dolarů za jednotku (cca 1,33 mld korun), Collins se tedy stal boháčem. Peněz si ale bohužel nikdy neužije. V roce 2017 byl totiž zavřen na 5 let do vězení, pronajimatel se po nějaké době rozhodl byt vyklidit a jeho věci odvezl na skládku. Tam ovšem byly i kódy k virtuálním peněženkám. Smutno mu ale být nemusí, i kdyby kódy našel, nemohl by peníze utratit, jelikož soud mu tento majetek zabavil, neboť byl získán z nelegální činnosti.