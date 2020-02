Jednoznačná nevýhoda konkurenčního Google Play je skutečnost, že si tam prakticky kdokoliv může nahrát cokoliv. I proto uživatelé Androidu často hubují, co si to do svého smartphonu vlastně stáhli. Nyní ale Google zakročil a smazal ze svého obchodu přes 600 aplikací, které obsahovaly nadměrné množství reklam nebo nežádoucí reklamy. Aplikace byly odhaleny díky nové umělé inteligenci Googlu.