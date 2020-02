Další problém pro Apple? V továrně jeho dodavatele paměťových čipů se objevil koronavirus

Skoro to až vypadalo, že se nebezpečný koronavirus podařilo zčásti izolovat a omezit její šíření, alespoň tedy soudě dle znovuotevření řady veřejných objektů, včetně kanceláří, továren a postupně i obchodů. Konec konců, virus decimuje Čínu již dva měsíce a vyžádal si přes 79 tisíc nakažených a 2450 úmrtí, tudíž by bylo pomalu načase. Předběžná optimistická očekávání se ale ukázala jako chybná, a ač je Říše středu částečně z obliga, mírné krizi již čelí také Jižní Korea. Právě tam došlo k incidentu, kvůli němuž výrobce SK Hynix poslal domů až 800 zaměstnanců.

Pokud bychom měli jmenovat jednoho z největších dodavatelů Applu sídlícího v Jižní Koreji, byla by to právě společnost SK Hynix. Ta se může pyšnit titulem druhého největšího výrobce paměťových čipů pro Apple produkty, který zaměstnává až 18 tisíc lidí. Vypadá to však, že ani takto velkému gigantovi se potíže spojené s šířením koronaviru, známého též jako COVID-19, nevyhnuly. Jeden z praktikantů v továrně totiž přišel do blízkého kontaktu s nakaženým, což vyústilo v izolaci dalších 800 zaměstnanců. Výrobce ihned zareagoval a nechal oba nejbližší pracovníky vystavené nákaze otestovat. Ač byly výsledky negativní, společnost nechtěla nic riskovat a několik set potenciálně nakažených raději poslala domů.

Výroba nemá být tímto incidentem v jihokorejském městě Tegu ovlivněna, alespoň tedy podle oficiálního vyjádření SK Hynix. Většina ze zmíněných 800 zaměstnanců byla totiž stále v procesu zaučování, tudíž se k samotným výrobním linkám ani nedostala. Tak či onak ale proběhne další kolo testů spolu se zavedením několika preventivních opatření, díky nimž se má podobným scénářům v budoucnu předejít. Jedná se nicméně o další důkaz toho, že i když řada výrobců jako je například Foxconn znovu otevírá své továrny a vrací se zpět do zajetých kolejí, hrozba ještě nepominula a může udeřit takřka kdekoliv. Nezbývá než čekat, zda budou opatření dostatečná a koronavirus se brzy podaří zastavit.