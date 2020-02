Americký obchodní řetězec nepřímo potvrdil brzký příchod náhlavních sluchátek od Applu

Nabídka sluchátek Applu se již brzy rozšíří o zbrusu nový model. Vyplývá to alespoň z informací, které v průběhu dnešního dne technologickým médiím poskytli zaměstnanci amerického obchodního řetězce Target. Ti o něm totiž začali nacházet zmínky v inventárním systému obchodu.

Systém, který produkt prozradil, obsahuje konkrétně informace o “Apple AirPods (X Generation) s cenou 399,99 dolarů, což je v přepočtu zhruba 10 000 korun bez daně a dalších poplatků. Právě z ceny lze soudit, že se jedná o náhlavní sluchátka a nikoliv klasické špunty či pecky, jelikož potvrzuje zprávy o sluchátkách z uplynulých měsíců. Podle těch má tato novinka cílit primárně na profesionální uživatele, čemuž má odpovídat i jejich vyšší cena.

Fotogalerie nahlavni sluchatka 15 nahlavni sluchatka 13 nahlavni sluchatka 12 nahlavni sluchatka 11 +11 Fotek nahlavni sluchatka 10 nahlavni sluchatka 9 nahlavni sluchatka 8 nahlavni sluchatka 7 nahlavni sluchatka 6 nahlavni sluchatka 5 nahlavni sluchatka 4 nahlavni sluchatka 3 nahlavni sluchatka 2 nahlavni sluchatka 1 Vstoupit do galerie

Zatímco cena sluchátek získaná z inventárních databází Targetu se dá považovat za konečnou, jejich název je i nadále velkou neznámou. Podle slov zaměstnanců Targetu se totiž názvy chystaných produktů v této databázi poměrně často mění a přesně to se dá očekávat i v tomto případě. Jako AirPods je produkt v tuto chvíli velmi pravděpodobně označen jen kvůli tomu, že se jedná o sluchátka, což je v tuto chvíli víceméně to jediné, co je o něm potřeba vědět – tedy alespoň v případě obchodníků. Poměrně zajímavé je, že přestože jsme o náhlavních sluchátkách z dílny Applu v posledních týdnech neslyšeli ani zdaleka tak často jako například o iPhonu 9, nových MacBoocích Pro či iPadech Pro, zřejmě se jejich odhalení dočkáme už v následujících týdnech či měsících. Do inventárních systémů jsou totiž produkty zanášeny zpravidla maximálně několik týdnů před jejich oficiálním představením. To by mohlo tím pádem proběhnout na první letošní Keynote, kterou má Apple podle úniků informací naplánovanou na 31. březen. Na oficiální potvrzení z jeho strany si nicméně musí svět ještě počkat.