Trh se smartphony v krizi: Ve světě se jich má prodat nejméně za posledních 5 let

S prodeji chytrých telefonů to v poslední době nebylo příliš slavné a za jediné vítěze by se daly považovat společnosti Huawei, Xiaomi, Samsung a Apple, kterým se poměrně dařilo. Tedy až do té doby, než Čínu a potažmo celý svět začal pustošit koronavirus a vybírat si daň nejen na obyvatelích, ale také na jednotlivých technologických gigantech. Podle nejnovějších odhadů by totiž prodeje smartphonů měly v tomto čtvrtletí poklesnout na pětileté minimum.

Optimističtí nejsou k prodejům smartphonů analytici a investoři, kteří čekají velké finanční dopady a počítají s tím, že k plnému zotavení bude potřeba poměrně dlouhá doba. Většina výrobců totiž na Říši středu spoléhá a drtivé procento výroby soustředí právě tam, na což bohužel také technologičtí giganti doplatili. Podle nejnovější analýzy společnosti Trendforce navíc dojde ještě k horším ztrátám než se čekalo a prodeje smartphonů spadnou až na pětileté minimum, alespoň tedy z hlediska aktuálního čtvrtletí. Výroba telefonů údajně poklesne meziročně až o 12 % a nejinak je tomu i u jednotlivých součástek, jako jsou například kamerové moduly nebo různé komponenty potřebné k montáží. Pokud se tedy šíření viru nepodaří zastavit do konce února, výrobci budou mít utrum a součástky jim brzy jednoduše dojdou.

Nejlépe na tom pravděpodobně bude Samsung, jehož hlavní síť továren se nachází mimo Čínu. Díky tomu zaznamená propad pouze v jednociferných číslech, konkrétně se odhadují 3 %. Jihokorejská společnost by navíc mohla těžit z nedostatku iPhonů a potíží, které Apple sužují. Ostatně, většina výroby Samsungu se nachází ve Vietnamu, který nebyl nákazou zdaleka tak postižen jako Čína. Apple tak zatím rozhodně nemá důvod slavit, kromě segmentu MacBooků utrpí pořádnou ránu také nositelná zařízení, jejichž prodeje by mohly poklesnout až o 16%, zatímco v případě jablečných telefonů to bude „pouhých“ 10%. Nezbývá tedy než čekat, jak se společnosti s nepříznivými okolnostmi popasují a zda se jim podaří v příštích měsících zaskórovat.