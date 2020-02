Přubližně před měsícem jsme vás informovali, že GTA 4 zmizelo ze Steamu. Nyní už víme, že to bylo kvůli problémům s Games for Windows Live. Problémy se podařilo vyřešit, a tak se tato populární hra opět do Steamu vrátí, konkrétně 19. března. Tato obloha ale není úplně bez mráčků, hra totiž dorazí do Steamu bez multiplayeru. Vše kvůli Games for Windows Live, který už multiplayer nepodporuje. Ze hry se rovněž vypaří některé rádiové stanice.