SpaceX je opravdu ambiciózní společností, která chce za pomoci svých 12 tisíc satelitů Starlink přinést internet pro celý svět. Tento počet satelitů by měl být dle plánů na oběžné dráze nejpozději do konce roku 2027. Před pár dny vynesla raketa Falcon 9 úspěšně do vesmíru dalších 60 satelitů. Plán ale nevyšel zcela dokonale. Raketa Falcon 9, jež měla poté přistát, se bohužel zřítila do moře. Příčina je dosud neznámá.