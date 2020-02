Bloomberg: Koronavirus představení iPhonu SE 2 neodsune, Apple jej ukáže v březnu

Čím dál více zdrojů se shoduje na tom, že epidemie čínského koronaviru decimující dodavatelský řetězec Applu se na výrobě chystaného iPhonu 9 též známého jako iPhone SE 2 nijak výrazně nepodepíše. Díky tomu tak bude moci Apple dodržet svůj plán a telefon představit na své první letošní Keynote v březnu.

S pozitivními zprávami ohledně iPhonu 9 přišla před malou chvílí i velmi důvěryhodná agentura Bloomberg, jejíž zdroje tvrdí, že je nový iPhone již relativně dlouho ve výrobě a jeho březovému představení nestojí víceméně nic v cestě. Detaily o telefonu sice zdroje neprozradily, nicméně se dle nich dá počítat se smartphonem v designu iPhonu 8 osazeným procesorem Apple A13 Bionic. Ten tepe i v iPhonech 11 a 11 Pro, díky čemuž je prakticky jasné, že si “devítka” na nedostatek výkonu rozhodně nebude moci stěžovat. Dnešní informace se tak zcela shodují se zprávami z uplynulých hodin a dnů.

A co iPady?

Zdroje Bloombergu prozradily i pár detailů ohledně nové generace iPadů Pro. Ta by měla dne nich dorazit v první polovině letošního roku, což odpovídá nedávným zprávám asijského portálu DigiTimes. Zatímco ten však tvrdil, že iPady dorazí už v březnu, Bloomberg je v tomto směru obezřetnější. V tomto směru tak nezbývá než čekat, jak se celá situace kolem nové generace jablečných tabletů vyvine. Jasno je nicméně už alespoň v tom, že se u nich dočkáme trojitých fotoaparátů, které by měly svými vlastnostmi odpovídat fotoaparátům použitým u iPhonů 11 Pro. Těšit se tak můžeme na ultraširokoúhlý objektiv, širokoúhlý objektiv a teleobjektiv. O dalších vylepšeních se sice zdroje Bloombergu nezmiňují, avšak počítá se například i s nasazením speciálního 3D senzoru pro mapování prostoru kolem iPadu. Z toho by následně měla výrazně těžit rozšířená realita, která by byla “vsazována” do reálného světa daleko realističtěji než nyní.