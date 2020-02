eM Client se dočkal velkého servisního updatu: Co vše se nyní zlepšilo?

Tisková zpráva: Většina uživatelů operačního systému macOS místo nativní aplikace Mail volí jiné řešení, které jim umožní bezproblémově pracovat s jejich emaily. Ačkoliv je zmiňovaný Mail vcelku solidním a spolehlivým emailovým klientem, konkurence toho zvykne nabízet daleko více a díky tomu nad tímto nativním řešením často vyhrává. Jednou z osvědčených aplikací je také eM Client. O té jste si již na našem magazínu mohli přečíst rozsáhlou recenzi a v současné době se tento klient navíc dočkal nového servisního updatu, který s sebou přináší spoustu vylepšení, oprav a lepší přizpůsobení s operačním systémem macOS..

Vývojáři si při tvorbě této servisní aktualizace dali skutečně záležet a rozhodli se tak zlepšit celkový uživatelský požitek z používání jejich aplikace. Aby byl zmiňovaný požitek co možná nejlepší, došlo taktéž k opravě některých chyb, které se mohly mnohdy proměnit ve skutečný trn v oku. Pojďme se tedy podívat na jednotlivá změny, které s sebou na Macy tato servisní aktualizace přináší:

přidání nativního scrollování z macOS, což zajistí co možná nejkomfortnější požitek z používání aplikace. Podle vývojářů se jednalo o nejčastěji reportovaný problém s verzí pro Mac.

vylepšení celkové odezvy uživatelského prostředí

lepší podpora pro přepínání prvků pomocí klávesnice

oprava chyb, které se objevovaly v některých situacích během přetahování elementů (drag and drop)

podpora klávesových zkratek pro rychlou odpověď či podpis

oprava chyby při vytváření specifické tabulky

oprava chyby, kdy došlo ke zmizení kurzoru po najetí do vyhledávacího pole

aktualizace holandštiny, italštiny, francouzštiny, češtiny a dalších lokalizací

oprava mnoha dalších menších chyb

Tato servisní aktualizace je podle vývojářů zaměřena primárně na opravy chyb a lepší integraci původně Windows aplikace s operačním systémem macOS. Vývojáři tady ale rozhodně nehodlají přestat, jelikož pro nás chystají již osmou verzi eM Clientu. Ta by měla vyjít nejprve na Windows, a to v dubnu letošního roku. Verze pro jablečné počítače bychom se měli dočkat hned vzápětí po ní. Osmá verze přinese zbrusu nový vzhled uživatelského prostředí, který by měl oslovit především Apple komunitu a mimo celé řady nových funkcí bude opět dále vylepšena i integrace s jablečným systémem. Jestliže vás eM Client zaujal, avšak stále nad ním váháte, výše přiložená recenze by vám s vaším rozhodnutím měla značně pomoci.