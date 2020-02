Cloud až za hrob? Xiaomi nabízí předplatné svého úložiště na 60 let

Cloudové úložiště je velmi oblíbené a minimálně ve společnosti Xiaomi si myslí, že jde o budoucnost. Jinak si totiž nelze vysvětlit předplatné jejich Mi Cloudu. V rámci svých programů totiž nabízí předplatné na 10 či 60 let. „Zlaté“ členství zahrnuje předplatné na 10/60 let za cenu 29/72 dolarů. K dispozici je v tomto případě 50 GB. Za „platinové“ členství bude uživateli nabídnuto 200 GB opět na dobu 10/60 let za cenu 92/230 dolarů.