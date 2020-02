Umělá inteligence převedla Warcraft 3 do 8K. Výsledek stojí za to

Je tomu pár týdnů, co vyšel Warcraft 3: Reforged. Hráči jsou ale kvůli hře pořádně naštvaní a Blizzardu to dávají pořádně znát. Hra trpí problémy a kritika se týká i nesplněných slibů ze strany tvůrců. Přišla tedy komunita, která převedla závěrečnou scénu z datadisku Frozen Throne do 8K při 60 fps. Warcraft 3: Reforged se skutečně nepovedl a hra má na portálu Metacritics nejhorší hodnocení ze všech. Hráli jste remastrovanou verzi Warcraftu 3?