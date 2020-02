Majitelé iPhonů utrácejí za obědy více než lidé s telefony s Androidem

Společnost Edenred srovnala aktuální útraty lidí za obědy. „V lednu 2020 činila průměrná mobilní platba iPhonem 132 korun a 90 haléřů, zatímco lidé s mobilními telefony s operačním systémem Android zaplatili v průměru 121 korun a 70 haléřů. Což znamená přes jedenáct korun rozdílu,“ říká Jakub Ryba, šéf inovací a marketingu společnosti Edenred. Pro srovnání: průměrná obědová transakce provedená pomocí plastových karet byla v lednu 2020 127,90 Kč.

Mezi lidmi platícími mobilem a těmi s klasickou platební kartou eviduje Edenred v době oběda i další rozdíly ve spotřebitelském chování. Uživatelé stravenkových karet platící pomocí mobilu obědvají v restauracích a jídelnách 1,3x častěji, ve srovnání s těmi, kteří platí klasickou plastovou kartou. U plateb ve svačinových automatech představují mobilní platby dvojnásobek. Opačný trend je u plateb v obchodech potravin, kde lidé mobilními zařízeními platí o polovinu méně, než ti s klasickou stravenkovou kartou. Ze srovnání obou mobilních platforem pak ještě vyplývá, že uživatelé Google Pay platí telefonem častěji než lidé s iPhony. Data vydává Ednred k ročnímu výročí spuštění služby Apple Pay pro uživatele stravenkových a benefitních karet Edenred. Za 12 měsíců si stravenkovou nebo benefitní kartu Edenred aktivovaly v telefonu nebo hodinkách 2/3 všech uživatelů iPhone.

Edenred je jediná společnost na českém trhu, vydávající stravenkové a benefitní karty nabízející možnost plateb pomocí Apple Pay a Google Pay. „V únoru tohoto roku jsme si k ročnímu výročí Apple Pay nadělili dárek v podobně nové, kombinované karty Edenred Card. Ta v sobě obsahuje dvě peněženky, jak pro stravování, tak i pro volnočasové benefity. A samozřejmě, i tato nová karta podporuje platby pomocí Apple Pay a Google Pay,“ dodává Jakub Ryba. Podle Jakuba Ryby jsou uživatelé mobilních plateb z 60% vlastníci zařízení Apple a z 40% majitelé telefonů s operačním systémem Android. „To je samo o sobě zajímavé, protože podíl smartphonů na trhu je opačný: 80 % chytrých telefonů běží na platformě Android a 20 % na Apple iOS. Lze tedy říci, že mobilní platby jsou využívané více segmentem „tech lovers“ a tzv. „jablíčkáři‘“.

Stravenkovou nebo benefitní kartu si rok po zahájení služby Apple Pay v Česku přidalo do svého mobilního zařízení celkem 40 tisíc „jablíčkářů“ z nichž 15 % používá ke svým platbám Apple Watch. Dalších 30 tisíc lidí si přidalo karty Edenred do zařízení s operačním systémem Android. Karty vydávané společností Edenred jsou vloženy měsíčně do více než 5 000 nových mobilních zařízení.