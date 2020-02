Apple získal novou posilu pro Apple Music

Společnost Apple tento týden obohatila řady zaměstnanců svého Apple Music týmu o čerstvou posilu z Warner Music. Jedná se o Jeffa Bronikowskeho, který bude nově v Applu působit na pozici vedoucího pro oblast strategických hudebních iniciativ. Bronikowski tuto skutečnost uvedl počátkem týdne na svém profilu na profesionální síti LinkedIn. Většinu své pracovní doby bude trávit v New York City, její část ale stráví také v Culver City a v Cupertinu.

Bronikowski se na síti svěřil s tím, že je ze své nové pracovní pozice skutečně nadšený, a uvedl, že se těší na „spolupráci s úžasným týmem Apple Music“. Před svým nástupem do společnosti Apple působil Jeff Bronikowski jako senior viceprezident u Warner Music Group. Na své předchozí pracovní pozici měl na starost vývoj celosvětového podnikání, ve společnosti Warner ale také působil v oblasti nových technologií a inovací. Ještě před tím, než se připojil k zaměstnancům firmy Warner Music, pracoval Bronikowski ve společnostech The Echo Nest, IAC a Tribeca Shortlist, a studoval ekonomiku a výpočetní techniku na univerzitách v New Yorku a Georgetownu.

Společnost Apple neustává ve svém úsilí o posílení pozice své hudební streamovací služby Apple Music na trhu. V loňském roce spustil cupertinský gigant betaverzi webu služby Apple Music. Služba ale zatím navzdory setrvalému růstu nestačí na svého švédského konkurenta, službu Spotify. Ta se může podle nejnovějších zpráv pochlubit 124 miliony platících uživatelů. U hudební streamovací služby Apple Music činí tento počet zhruba šedesát milionů.