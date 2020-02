Na iPhony se chystá tahová strategie Warhammer Quest: Silver Tower

Pokud jste vášnivými počítačovými hráči a nedáte dopustit na poctivé strategie i RPG tituly, jistě vám neunikla herní série Warhammer, která se výrazně inspiruje u knižní předlohy a zaštiťuje celé univerzum. Na mobilní zařízení bylo dosud her z tohoto světa minimum a ty kvalitní z nich by se daly spočítat na prstech jedné ruky, ale to se naštěstí pomalu mění. Vývojáři ze studia Perchang totiž přispěchali s novým počinem, jenž má navrátit sérii zašlou slávu a nabídnout unikátní herní mechaniky. Na vydání si však ještě počkáme. Hra totiž spatří světlo světa až v průběhu letošního roku.

Univerzum Warhammeru je tu s námi již hezkých pár desítek let a za tu dobu se vyrojila spousta knih, počítačových i deskových her a především řada více či méně kvalitních adaptací. V případě her pro iOS a Android však kvalita spíše pokulhávala a mnoho fanoušků zbytečně odradila. Naštěstí do hry vstoupilo studio Perchang, které má za sebou nespočet povedených titulů. Tentokrát přišlo s tahovou strategií Warhammer Quest: Silver Tower, jež bude sledovat příběh několika hrdinů během éry Age of Sigmar, kteří chtějí získat bohatství a moc ze Silver Tower. Samozřejmě tedy nebudou chybět kruté a brutální souboje s démony, nejrůznějšími monstry a především nebezpečnými stvůrami, číhajícími ve stínech. Abyste totiž sklidili kýžené ovoce a zařadili se po bok nejmocnějších bytostí, musíte překonat zkoušku síly a poradit si s rozmanitými nástrahami.

Fotogalerie Warhammer Quest Silver Tower 2 Warhammer Quest Silver Tower 3 Warhammer Quest Silver Tower 4 Warhammer Quest Silver Tower 5 +3 Fotek Warhammer Quest Silver Tower 6 Warhammer Quest Silver Tower Vstoupit do galerie

Kampaň vám hezkých pár hodin zabere a provede vás řadou zajímavých zákoutí světa Warhammeru. Chybět nebudou bažiny, podsvětí, jeskyně plné lávy a další příjemné kratochvíle. Vaším cílem bude posbírat všechny amulety a postavit se závěrečnému bossovi, jehož poražení vám umožní vstup do věže. O zábavu bude rozhodně postaráno, hra nabídne 100 unikátních úrovní a soubojů, 10 hratelných hrdinů, které si budete moci libovolně vylepšovat včetně ikonických postav jako je Knight Questor, Mistweaver Saih nebo Darkoath Chieftain, a plejádu sběratelských předmětů. Bude tedy jen na vás, jaké herní tempo si zvolíte a zda preferujete souboj na dálku, či na blízko. Potěší také denní a týdenní výzvy, možnost za co nejrychlejší čas vyčistit celou úroveň od nepřátel nebo získávat legendární zbraně. Pokud máte tedy rádi univerzum Warhammeru a nebojíte se hordy nepřátel ani tahových soubojů, doporučujeme dát Warhammer Quest: Silver Tower šanci.