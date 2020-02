Letošní Mobile World Congress je kvůli koronaviru zrušen

Největší mobilní veletrh světa Mobile World Congress, který se každoročně koná ve španělské Barceloně, je pro letošní rok zrušen. Z akce, která měla vypuknout už za necelé dva týdny, se v posledních dnech hojně odhlašovali mnozí tradiční účastníci kvůli obavám z čínského koronaviru, na což nakonec reagovalo i vedení MWC a celou akci odpískalo.

