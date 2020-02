7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (11. 2. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Pokud se neřadíte mezi fanoušky obyčejných písem a rádi byste častokrát sáhli po nějaké jiné možnosti, rozhodně vás potěší aktuální akce na aplikaci Fonts – For Instagram Pro. Díky této aplikaci si totiž přijdete na více než sto nových písem a více než tisíc nových emotikon, což můžete využít například na Instagramu.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Fonts - for Instagram Pro 1 Aplikace se slevou – Fonts - for Instagram Pro 2 Aplikace se slevou – Fonts - for Instagram Pro 3 Aplikace se slevou – Fonts - for Instagram Pro 4 Vstoupit do galerie

Používáte na svém iPhonu či iPadu nativní aplikaci Připomínky, díky které si můžete připomínat různé věci v libovolném čase? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně by vám neměla chybět aplikace Reminders Widget. Tento nástroj vám totiž přidá praktický widget, díky kterému můžete zapisovat jednotlivé připomínky bez toho, aniž byste museli odemknout vaše zařízení.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Reminders Widget 1 Aplikace se slevou – Reminders Widget 2 Aplikace se slevou – Reminders Widget 3 Aplikace se slevou – Reminders Widget 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Reminders Widget 5 Vstoupit do galerie

Pracujete jako vývojář a už vás někdy potkala situace, kdy jste potřebovali co nejrychleji upravit určitou maličkost v kódu, ale měli jste u sebe pouze iPhone nebo iPad? Pokud ano, možná by se vám mohla hodit aplikace Buffer Editor – Code Editor. Tento nástroj vám poslouží jako editor kódu a poradí si s několika dnes nejpoužívanějšími jazyky.

Původní cena: 449 Kč (229 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 1 Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 2 Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 3 Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Buffer Editor - Code Editor 5 Vstoupit do galerie

Zakoupením aplikace Moodistory Mood Tracker, Diary získáte perfektní nástroj, který slouží pro analýzu vašich nálad. Aplikace funguje jako deníček, do kterého si zapisujete aktuální náladu při dané činnosti. Tyto data si můžete zamknout pomocí Touch ID nebo FaceID a můžete je také exportovat ve formátu PDF a například je sdílet s vašimi přáteli.

Původní cena: 179 Kč (129 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Moodistory Mood Tracker, Diary 1 Aplikace se slevou – Moodistory Mood Tracker, Diary 2 Aplikace se slevou – Moodistory Mood Tracker, Diary 3 Aplikace se slevou – Moodistory Mood Tracker, Diary 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Moodistory Mood Tracker, Diary 5 Vstoupit do galerie

Aplikace Be Focused Pro – Focus Timer slouží pro maximalizaci vaší produktivity, protože vám pomůže zatočit s prokrastinací. Do této aplikace si totiž zapíšete vaše nadcházející úkoly, ke kterým vám následně bude přidělen čas s krátkými přestávkami. Když totiž uvidíte běžící časový limit, pomůže vám to se soustředěním na daný úkol. Tento nástroj je navíc dostupný i na jablečných hodinkách, díky čemuž můžete mít nad časovačem perfektní přehled.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Be Focused Pro - Focus Timer 1 Aplikace se slevou – Be Focused Pro - Focus Timer 2 Aplikace se slevou – Be Focused Pro - Focus Timer 3 Aplikace se slevou – Be Focused Pro - Focus Timer 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Be Focused Pro - Focus Timer 5 Vstoupit do galerie

Ve hře Pumped BMX 3 usednete na sedlo kola BMX a budete mít před sebou jediný cíl. Vaším úkolem totiž bude projet jednotlivé trasy, přičemž nejvíce záleží na tricích, které při jízdě předvedete. Podle těch vám totiž bude udělováno skóre, což vás může například motivovat k tomu, abyste se sami překonávali.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Pumped BMX 3 1 Aplikace se slevou – Pumped BMX 3 2 Aplikace se slevou – Pumped BMX 3 3 Aplikace se slevou – Pumped BMX 3 4 +2 Fotek Aplikace se slevou – Pumped BMX 3 5 Vstoupit do galerie

Napadlo vás někdy, že byste se naučili portugalštinu? S tímto úkolem vám značně pomůže aplikace Learn Portuguese FlashCards for iPad, která je určena pro jablečné tablety. Tato aplikace vás může naučit více než tři tisíce slovíček, které jsou navíc doplněny o kvalitní audionahrávky pro výuku perfektní fonetiky.

Původní cena: 379 Kč (129 Kč)