S úmyslem poskytnout internet zdarma neposílá satelity do vesmíru jen SpaceX. Společnost OneWeb vyslala na oběžnou dráhu Země před pár dny svých 34 satelitů za stejným účelem. Do vesmíru je vynesla raketa Sojuz. Dalších 34 satelitů má společnost v plánu do vesmíru poslat na začátku jara. Celá jejich síť má sestávat z 648 satelitů. OneWeb plánuje síť „rozchodit“ do konce příštího roku.