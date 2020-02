Předplatná aplikací v iOS a macOS: Kde je spravovat a co se stane po předčasném zrušení

Předplatná jsou v dnešní době opravdu velkým fenoménem. Vývojáři a také mnohé velké softwarové společnosti si raději nechávají za služby měsíčně platit, než aby měli zákazníci provádět jednorázové platby. Ve finále totiž tyto společnosti na svých zákaznících vydělají více. Uživatelé si navíc cenu předplatného neuvědomují, respektive si neuvědomují, kolik takových předplatných mají aktivních. Jednoduše řečeno, měsíční předplatné za pár desítek korun se může zdát velmi výhodné, avšak pokud těchto předplatných máte například deset, tak je to měsíčně hned několik stovek. Pokud chcete mít i vy předplatné v iOS a macOS pod plnou kontrolou, bude se vám hodit tento článek.

Trocha teorie

Nejdříve si pojďme vysvětlit, jak tato předplatná vlastně vůbec fungují. Aplikace s předplatným vás mají nalákat na to, že jsou k dispozici zdarma ke stažení. Jakmile si jednu z nich však stáhnete, zobrazí se vám možnost využití předplatného. V tomto případě využívají vývojáři jakýsi trik, kdy vám nabídnou například týdenní či měsíční zkušební verzi zdarma, během které si můžete aplikaci vyzkoušet. Pokud se vám aplikace doopravdy líbí, tak si ji po vypršení zkušební doby už předplatíte za peníze. Trik však často spočívá v tom, že mnoho uživatelů zapomene, kdy zkušební doba končí a prošvihnou předčasné ukončení. Díky tomu tedy získá vývojář finanční obnos pochybením uživatele.

Samozřejmě, ne ve všech případech mají vývojáři naprosto stejný úmysl. Pokud se rozhodnete například pro předplacení ověřených aplikací či služeb, například od Adobe či samotného Applu v podobě iCloud Drive či Apple TV+, tak berte v potaz, že platí „rovnice“ čím delší doba předplatného, tím výhodnější cena. Pro příklad, pokud si namísto měsíčního předplatného Apple TV+ zaplatíte roční předplatné, získáte prakticky dva měsíce zdarma. Měsíční předplatné vás totiž vyjde na 139 korun (za 12 měsíců tedy 1 668 korun) a roční vás vyjde na 1 390 korun.

Kde se nachází správa předplatného

Apple se snaží o to, abychom měli správu předplatného vždy po ruce a mohli ji spravovat. Na iPhonu či iPadu ji najdete v nativní aplikaci App Store, kde stačí v pravém horním rohu kliknout na ikonu vašeho profilu. Zde už jen stačí rozkliknout kolonku Předplatná. V tomto seznamu poté najdete jak aktivní předplatná, tak také ta předplatná, kterým už vypršela platnost. Pokud chcete některé z předplatných ukončit, tak jej stačí rozkliknout, a poté zvolit možnost pro zrušení předplatného. Samozřejmě si zde můžete kromě zrušení změnit také plán předplatného, například z měsíčního na roční, apod. Na Macu poté můžete správu předplatného zobrazit pomocí tohoto odkazu.

Co se stane po předčasném ukončení

Pokud se rozhodnete ukončit zkušební verzi předplatného, u většiny aplikací po zrušení nepřijdete o prémiové funkce ihned. Ku příkladu, pokud se rozhodnete pro týdenní vyzkoušení aplikace v rámci zkušební verze, tak po zrušení tohoto předplatného nepřijdete o funkce ihned, nýbrž až po uběhnutí onoho týdne. Prakticky nikdy se tedy nestane, že by se předplatné zrušilo hned a přeplatek se vám vrátil na účet. Najdou se však výjimky, kdy se předplatné ukončí ihned – například v případě zkušební verze Apple Arcade. O tom, zdali se předplatné ukončí ihned, anebo až po uplynutí oné doby, vás vždy informuje notifikace, která se při rušení objeví. V případě, že se rozhodnete pro ukončení předplácení již vámi předplácené služby (za kterou jste již zaplatili), přístup do ní budete mít až do data obnovy předplatného. Pokud jste tedy například začali cokoliv předplácet 1. ledna a 5. ledna se rozhodnete, že pro vás nemá služba smysl a předplatné zrušíte, do 1. února ji ještě budete moci využít.