Recenze JBL Tune 220TWS: Pouze další kopie Apple AirPods?

V dnešním testu se podíváme na sluchátka, která se AirPods od Applu velmi podobají. JBL u svého modelu Tune 220TWS (true-wireless) sáhla po velmi podobném designu jak nabíjecí krabičky, tak sluchátek jako takových. Bude to ale stačit?

Specifikace

Bezdrátová sluchátka JBL Tune 220TWS jsou vybaveny 12 mm měniči s uváděným frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a „JBL Pure Bass Sound“ zvukovým projevem. O bezdrátovou komunikaci se zde stará Bluetooth 5.0. Každé ze sluchátek obsahuje integrovanou baterii o kapacitě 22 mAh, nabíjecí krabička pak schovává baterii o kapacitě 410 mAh. Sluchátka jako taková vydrží na jedno nabití zhruba 3 hodiny, energii na dalších 16 hodin poslechu je pak možné odčerpat z nabíjecí krabičky. Samozřejmostí je přítomnost mikrofonu a podpora pro hlasové asistenty. Sluchátka jsou k dispozici v bílé, růžové, modré a černé barevné variantě.

Provedení

Vzhledem k zaměření a provedení sluchátek se přímému porovnání s AirPods v této recenzi nevyhneme a začít můžeme rovnou v oblasti provedení a dílenského zpracování. Sluchátka jako taková jsou vyrobena ze dvou materiálů. Největší část sluchátek je z klasického plastu, přičemž ozdobný prvek vytváří hliníkový efekt. Vnitřní část, která se vkládá do ucha, je pak z mírně pogumovaného plastu, který by měl zaručit lepší stabilitu sluchátek při vložení do ucha. Nožička sluchátek je poměrně mohutná a díky ní sluchátka působí možná až příliš masivním dojmem, i když jsou velmi lehká. Nabíjecí krabička je podobná té od Applu, jen o něco větší. Je vyvedena v matné barvě (v našem případě bílé) a až na kloub je celá z plastu. Zavírací mechanismus funguje dobře a jeho odklápění/zavírání je příjemné. Magnetická retence sluchátek uvnitř je také v pořádku, stejně jako indikátory nabíjení.

Ergonomie a ovládání

U klasických peckových sluchátek vždycky nejvíce záleží na tom, jak komu padnou do ucha. Na rozdíl od špuntů totiž nedisponují různými nástavci, kterými je možné sezení v uchu upravit. A v případě JBL Tune 220TWS byla právě jejich velikost, resp. tvar mým největším problémem. Sluchátka mi prostě neseděla v uších tak, jak by se mi líbilo. Navíc vlivem trochu větší velikosti a relativně kluzkého povrchu často docházelo k tomu, že mi postupně vyklouzávaly z uší. Tento problém však bude u každého jiný, neboť každý máme uši trochu jinak tvarované. Co se týče ovládání, na každém sluchátku se nachází jedno tlačítko. Tlačítko na pravém sluchátku slouží jako play/pause, případně pro aktivaci hlasové asistentky. Tlačítko na levém sluchátku pak slouží k přepínání hudby. Manipulace s tlačítky chce trochu opatrnosti, jelikož se velmi snadno může stát, že si neopatrným stisknutím vysunete sluchátko z ucha. Chce to trochu cviku, používat spíš bříško prstu než jeho špičku a pak je ovládání snazší.

Zvuk

Po zvukové stránce a v přímém porovnání s AirPods hrají JBL Tune 220TWS velice podobně. Tam, kde AirPods nabídnou o trochu čistší a detailnější projev, tam se model od JBL může pochlubit silnějšími basy, byť s trochu plošším celkovým podáním. Rozdíly to jsou však opravdu malé. Potenciálním problémem může být to, že sluchátka nedokáží tak dobře odfiltrovat okolní prostředí. Na procházce se psem to problém není, jakmile se však pohybujete v ruchu (velko)města, rušivé okolní zvuky mohou pronikat dovnitř a trochu tak kazit poslech. Tímto problémem však trpí většina sluchátek podobné konstrukce.

Závěr

Povedená sluchátka se silnějšími basy než mají AirPods.

JBL Tune 220TWS jsou povedeným modelem plně bezdrátových sluchátek, které se tak trochu snaží svést na vlně popularity Apple AirPods. Za něco málo přes dva a půl tisíce korun se jedná o solidně provedená sluchátka, která jsou ve všech ohledech trochu větší, resp. mohutnější než jejich vzor od Applu. Pokud vám však jejich tvar a velikost sedne, stěžovat si na ně nebudete. Pokud hledáte AirPods-like sluchátka s o něco silnějšími basy a za výrazně nižší cenu, tento model rozhodně stojí za zvážení.