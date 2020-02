One Switch: Zpříjemněte si ovládání Macu jedinou ikonou v Menu baru

Aplikace One Switch pro macOS je velmi jednoduchá. V horní liště vám dokáže prostřednictvím jedné ikony zobrazit prakticky veškeré nastavení, které můžete během dne různě nastavovat. Najdete zde například možnosti pro (de)aktivaci True Tone, Night Shiftu, režimu nerušit, režimu proti uspávání a další – konkrétně se na všechny možnosti podíváme v dalším odstavci. Zkrátka a jednoduše, pokud nechcete mít nainstalovaných hned několik aplikací a nepořádek v horní liště, tak se vám One Switch bude zaručeně hodit.

Čas od času potřebujeme na Macu některé funkce rychle deaktivovat, anebo provést různé akce. Nikomu z nás se ale nechce nastavení těchto funkcí hledat složitě v Předvolbách systému. Právě proto je tady aplikace One Switch, která dokáže zprostředkovat prostřednictvím jedné ikony veškeré nastavení, které můžete potřebovat. Jednak tedy nebudete mít v horní liště nespočet různých ikon, ale pouze jednu, a jednak ušetříte spoustu času proklikáváním se v rámci předvoleb systému. V rámci One Switch si samozřejmě můžete ručně nastavit, jaké možnosti se po kliknutí na ikonu zobrazí. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici tato nastavení:

Skrytí ikon na ploše

Tmavý režim

Režim proti uspání Macu

Spořič obrazovky

Připojení AirPods

Režim Nerušit

Night Shift

True Tone

U vybraných možností si můžete zobrazit také různá dodatečná nastavení. Stačí, abyste na možnosti najeli kurzorem, a poté v pravé části klepnuli na ikonu šipky. Po kliknutí se vám zobrazí dodatečné nastavení, u možnosti Keep Awake (režim proti uspání Macu) si můžete například dobu, po kterou bude tento režim aktivní. Výše uvedeným seznamem možností to ale nekončí, jelikož pokud zvolíte v rozhraní aplikace možnost Customize, tak si můžete nastavit další možnosti pro rychlý přístup. Přesněji se jedná o tyto možnosti:

Přehrávání hudby

Zobrazení skrytých souborů

Uspání obrazovky

Změna rozlišení displeje

Úklid obrazovky

Uzamčení klávesnice

Uzamčení obrazovky

Samozřejmostí je také jednoduchá změna pořadí, a to jednoduchým přetažením v Customize menu. V nastavení dále najdete možnost pro aktivaci automatického zapnutí aplikace po přihlášení, anebo možnost pro změnu ikony v horní liště. Zajímavou sekcí v nastavení jsou také Shortcuts, tedy zkratky. Ke každé z možností si můžete jednoduše vytvořit klávesovou zkratku, díky které můžete provádět rychlé vypínání či zapínání určité možnosti. Pokud vás aplikace One Switch zaujala, můžete si ji vyzkoušet v rámci týdenní zkušební verze. Poté si můžete aplikaci zakoupit za pouhých 5 dolarů. One Switch funguje jen na macOS 10.14 Mojave a novějším.