Na raketě SpaceX je možné rezervovat si místo. Má to ale háček

Společnost SpaceX umožňuje zamluvit si místo v raketě Falcon 9. Nicméně nejedná se o sedadlo pro turisty. Půjde o nákladový prostor pro společnosti, které budou chtít dostat do vesmíru nějaký náklad o maximální hmotnosti 200 kilogramů. V úvahu tedy připadají převážně o menší satelity. „Letenka“ vyjde na 1 milion dolarů, přičemž bude třeba před odletem zaplatit 5 tisíc dolarů, zbytek pak následně ve třech splátkách. Tyto lety do vesmíru by měly začít v červnu tohoto roku.