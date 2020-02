Máte rádi relaxační hry? Pak si hříčku Chester’s Adventure pro iPhone zamilujete

Jednou za čas nastane chvíle, kdy si každý z vášnivých hráčů řekne, že je toho násilí přece jen přespříliš a místo likvidování nekonečné hordy nepřátel by si rád zahrál něco odpočinkového. Něco, kde hraje prim poklidná atmosféra, logické hádanky a příběh. Pokud se momentálně cítíte stejně a rádi byste se ponořili do nějaké meditativní záležitosti, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři ze studia I Can Entertainment totiž přispěchali s hříčkou Chester’s Adventure, která vám tyto aspekty nabídne.

Logických puzzle her sice na jablečném systému najdeme přehršel, ale jen málokteré z nich staví na hravém příběhu a příjemných skládačkách jako právě Chester’s Adventure. Tato netradiční hříčka od studia I Can Entertainment, které není na herní scéně žádným nováčkem, totiž nabídne plejádu nových herních mechanik a pozoruhodných úrovní. Odehrává se ve světě Laleille a sleduje osud medvídka Chestera, jenž hledá cestu zpět domů. Ještě předtím ale musí porazit úhlavního nepřítele, jímž není nikdo jiný než Lord of Chaos, zlý příslušník temné strany. V tu chvíli nastupujete na scénu vy a musíte Chesterovi pomoci s řešením spousty puzzlů a hádanek, jejichž obtížnost se bude postupem hrou exponenciálně zvyšovat.

Hratelnost je vcelku jednoduchá, ve své podstatě stačí pouze přetahovat kousky skládačky tam, kam patří, a složit tak dohromady jeden z ručně kreslených obrázků. Hra vás nebude příliš trápit a vaše mozkové závity nechá jednou za čas vydechnout, tudíž se nemusíte bát příliš frustrující obtížnosti. To ale samozřejmě není všechno, během svého dobrodružství se podíváte rovnou do několika zákoutí magického světa, díky čemuž budou úrovně nanejvýš dynamické a nabídnou unikátní design. Narazit také můžete na speciální schopnosti, jež vám pomohou se skládáním a usnadní vám celý proces. Pokud se tedy chcete odreagovat a zároveň trochu zapojit i svou mentální kapacitu, zamiřte na App Store a dejte Chester’s Adventure šanci.